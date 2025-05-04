Solskjaer: 'Savaşan Bir Takım Gördük'

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, " Fenerbahçe maçına hazırlandığımız süreçte analizlerimizi iyi yaptık. Çok önemli 3 puan aldık. Savaşan bir takım gördük" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Maç hakkında düşüncelerini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Fenerbahçe maçına hazırlandığımız süreçte analizlerimizi iyi yaptık. Çok önemli 3 puan aldık. Savaşan bir takım gördük. Savunmaya dayalı oyun anlamında iyiydik. En iyi oyunumuzu oynamadık ama kolektif oyunun ve beraber savaşmanın getirdiği iyi sonucu aldık. Her hafta gelişmesini ve başarılı olmasını istiyorum. Antrenmanlarda bu performansı göstereceklerini anlamıştım. Terinin son damlasına kadar iyi mücadele ettik. Takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının maça hazırlanması hakkında konuşan Norveçli teknik direktör, "Bu tür maçları her futbolcu çocukken hayal eder. Bu maçlarda en iyi performansı alırsınız. Bu maçlara futbolcularımız heyecan duyar ve motivasyon sağlar. Fenerbahçe maçına hazırlandığımız süreçte analizlerimizi iyi yaptık. Taktik olarak hangi oyunu Fenerbahçe'nin ne oynayacağına dair analiz yaptık. İyi hazırlandık ve kimin oynayacağı umurumuzda değildi. Fenerbahçe çok iyi ve uzun oyunculara sahip. Bu anlamda biz çok iyi savunma yaptık. Mert'i tebrik ederim harika oynadı. Felix uzun zamandır yoktu, sakatlıktan yeni döndü. Tadic oyuna girince Felix'i de oyuna aldım. Ceza sahasını korumamız gerekti. Sağlık ekiplerinin önerisinden fazla oynattık. Takıma erken döndürdüğü için sağlık ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Genç oyunculara desteğini aktaran Ole, "Terzi ve Mustafa iyi oyuncular. Çok iyi performans gösterdiler. Mustafa 18 yaşına girdi çok yetenekli oyuncu. O çok başarılı bir oyuncu olacak ve ben bunu biliyorum. Oyunu ve karakteri çok iyi, onun gelişmesi için yardım edeceğim. Çok büyük oyuncu olacağının sinyallerini veriyor. Semih'i de biliyorsunuz o da büyük oyuncu olacak" dedi.

Avrupa için bu maçın yeterli olmadığının altını çizen Ole Gunnar Solskjaer, "4 önemli maçımız var. Takımı daha istikrarlı seviyeye çıkartmak istiyorum. İniş çıkışları düzeltmek istiyorum. 4 maç için çok iyi hazırlanmamız ve benzer iyi oyun sergileyip oynamamız gerekiyor. Kalan 4 maç için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" yorumlarında bulundu.

Jose Mourinho'nun Beşiktaş için yaptığı yorum hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Umarım önümüzdeki 8 maçı kazanırlar. Şaka yapıyorum tabi ki bu maçlar çok basit şanslarla kazanılır. Mert harika topları kurtardı ve Talisca'nın iyi şutları vardı. Dediğim gibi ufak detaylar sonucu belirliyor" açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki sezon takımda olacak oyuncular için yorumlarda bulunan Ole Gunnar Solskjaer, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Scout ekibi ile konuşuyoruz, başkanla konuşuyoruz. Bütçede bilinen sıkıntılar vardı. Gelecek için doğru kişileri takıma almalıyız, doğru kararlar vermeliyiz. Büyük maçlar bizim için sorun olmuyor önemli olan oyuncularımızın istikrarı. Galatasaray'ı yendik 1 ay sonra umutsuz duruma düştük. Bu maçta büyük zafer kazandık. Bundan sonraki durumun iyi olması gerekiyor. Başkan ve scout ekibi ile konuşuyoruz ama elimizdekileri de geliştirmeliyiz. İdmanlarda iyi performanslar ve davranışlar var. Kolektif bir takım yaratmak istiyoruz. Böyle maçı kazanınca idman yapmak keyifli oluyor. Herkes elinden geleni yapıyor, modumuz yüksek oluyor. Bakış açımızda herkes eşit ve her oyuncunun aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 4 maç Avrupa'ya gitme hedefimiz var ve oyuncularımızın bu konuda yaptıkları belirleyici olacak."