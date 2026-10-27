Somaspor 7 maçta 7 puan topladı, Çorlu Spor 1947'yi konuk edecek

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor, 2026-2027 sezonunun ilk 8 haftasında oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde gördüğü 16 golle averajını eksi 6'ya düşürdü.

Sezona 68 Aksaray Belediye Spor ile 3-3 berabere kalarak başlayan Somaspor, ardından İnegöl Kafkas Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Muş Spor Kulübü'ne sahasında 3-1 kaybeden Manisa temsilcisi, Ankaraspor deplasmanından ise 1-0'lık galibiyetle döndü. Somaspor 7 maçta aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda elde etti.

Soma'da yaşanan maden göçüğü nedeniyle Sebat Spor Kulübü ile oynanması planlanan karşılaşması ileri bir tarihe ertelenen Somaspor, sonrasında Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0, sahasında Aliağa Futbol A.Ş.'ye 2-1 ve deplasmanda Güzide Gebze Spor Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu.

Çorlu Spor 1947'yi konuk edecek

Ligde 7 puanla 13. sırada yer alan Somaspor, 9. hafta mücadelesinde Çorlu Spor 1947'yi konuk edecek. Karşılaşma, 1 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak kötü gidişata son vermeyi ve puanını yükseltmeyi hedefliyor.