Somaspor, Aksaray'ı Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Menemen FK'ya 2-1 mağlup olan Somaspor yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda 13.00'te başlayacak 32'nci hafta mücadelesini Hatice Aydın Duygu yönetecek. Seyircisi önünde çıktığı son 2 müsabakada Adanaspor'u 5-0, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup eden, 3-0 hükmen galip geldiği Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarıyla birlikte evinde 4'te 4 yapan siyah-beyazlılar, iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde Somaspor 29 puanla 15'inci sırada, Aksaray ekibi ise 42 puanla 11'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıdaki maçı Somaspor deplasmanda 3-1 kazanmıştı.