Somaspor Başkent'te sahaya çıkacak
10.12.2021 11:05
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak Play-Off hattını yakalama fırsatını tepen 26 puanlı Somaspor, bu hafta yine Ankara'da sahne alacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak Play-Off hattını yakalama fırsatını tepen 26 puanlı Somaspor, bu hafta yine Ankara'da sahne alacak. Ege ekibi yarın saat 13.00'te başlayacak maçta Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak maçta Lütfullah Aslan görev yapacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Ankaraspor karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini söyledi.
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