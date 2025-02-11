2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçtır galip gelemeyen Somaspor yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la oynayacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Burak Demirkıran düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Galibiyet hasretimizi dindirmek istiyoruz. Rakibimiz Play-Off hattında, biz de kazanıp yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › Somaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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