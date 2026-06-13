Somaspor\'da Yeni Teknik Direktör Mahir Çeneli

2'nci Lig'deki Ege temsilcilerinden Somaspor teknik direktörlük görevi için Mahir Çeneli ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen genç çalıştırıcı daha önce kulüpte yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Somaspor'u geçen sezonun ikinci yarısında çalıştıran teknik direktör Cafer Elek hafta içinde kulüpten ayrılarak Adana 01 FK'ya imza atmıştı.