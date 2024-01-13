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Somaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Somaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 8'inci sırada tamamlayan Somaspor, yarın sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, evlerinde taraftar desteğiyle galibiyet aradıklarını belirtti. Somaspor, ara transferde Cemil Devrim ve Yağızcan Akyürek'i kadrosuna kattı.

Somaspor, Isparta 32 Spor ile karşılaşacak
13.01.2024 - 12:11,
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SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla 8'inci sırada tamamlayan Somaspor yarın sahasında Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Levent Gümüşdere düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Play-Off hattıyla aramızda sadece 2 puan fark var. Evimizde taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz" dedi.

Somaspor ara transferde Nazilli Belediyespor forması giyen forvet Cemil Devrim ve Eynesil Belediyespor'dan kaleci Yağızcan Akyürek'i kadrosuna dahil etti.

Kaynak: DHA
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