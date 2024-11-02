TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Nazillispor'u yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Somaspor yarın Vanspor deplasmanına çıkacak. Van Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta Soma'nın 10, Vanspor'un ise 12 puanı var. Siyah-beyazlı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda evinde Belediye Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.
Son Dakika › Spor › Somaspor Vanspor'a Konuk Oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?