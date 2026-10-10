Somaspor, yarın deplasmanda -44 puanlı Adana Demirspor'la karşılaşacak. - Son Dakika
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Somaspor, yarın deplasmanda -44 puanlı Adana Demirspor'la karşılaşacak.

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Somaspor, yarın deplasmanda -44 puanlı Adana Demirspor\'la karşılaşacak.
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Somaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın deplasmanda son sıradaki Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Terece yönetecek; Somaspor 7 puanla, -44 puanlı Adana temsilcisi ise son sırada.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta yaşanan maden kazası nedeniyle iç sahada oynanması planlanan Sebatspor maçı ileri tarihe ertelenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanya 1221 FK'yı 4-2 yenip eleyen Somaspor yarın deplasmanda sonuncu Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda Mehmet Terece'nin yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bir maçı eksik Somaspor 2 galibiyet, 1 berberlik ve 1 yenilgi alıp 7 puan topladı. Ligde -48 puan silme cezası alan Adana temsilcisi ise 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alıp -44 puanla son sırada.

Kaynak: DHA
FutbolAdanaSporSon Dakika

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