Somaspor, yarın deplasmanda -44 puanlı Adana Demirspor\'la karşılaşacak.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta yaşanan maden kazası nedeniyle iç sahada oynanması planlanan Sebatspor maçı ileri tarihe ertelenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanya 1221 FK'yı 4-2 yenip eleyen Somaspor yarın deplasmanda sonuncu Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda Mehmet Terece'nin yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bir maçı eksik Somaspor 2 galibiyet, 1 berberlik ve 1 yenilgi alıp 7 puan topladı. Ligde -48 puan silme cezası alan Adana temsilcisi ise 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alıp -44 puanla son sırada.