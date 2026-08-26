Somaspor Zeki Mert Saki'yi Transfer Etti - Son Dakika
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Somaspor Zeki Mert Saki'yi Transfer Etti

Somaspor Zeki Mert Saki\'yi Transfer Etti
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Somaspor, Isparta 32 Spor'dan forvet Zeki Mert Saki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Nesine 2. Lig'de 6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Somaspor, Isparta 32 Spor'dan forvet oyuncusu Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, hücum hattına Zeki Mert Saki takviyesi yaptı. Somaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor Kulübümüz, Isparta 32 Spor Kulübü'nden forvet Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Zeki Mert Saki'ye şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, Zeki Mert Saki transferiyle forvet hattını güçlendirmiş oldu.

Kaynak: İHA

Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor Zeki Mert Saki'yi Transfer Etti - Son Dakika

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