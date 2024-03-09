Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı

"Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada savunmada kötü bir performans sergilediklerini belirtti. Skordan memnun olmayan antrenör, "6 gol yiyince hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek pozisyon olmadığını düşünüyorum. Ancak ikinci gol öncesinde bence bir faul verilebilirdi. Taha'nın ayağına net bir müdahale var. Ancak öyle bir skor ortaya çıktı ki bir teknik direktör olarak, ikinci golden önce faul verilse işlerin değişebileceği konusunda emin değilim" dedi.