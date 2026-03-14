Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4\'te kazandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Kocaelispor'un golü 59. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Son anlarda 3 puana uzanan Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Blaz Kramer ve 90+4'te penaltıdan Jackson Muleka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor, puanını 27'ye yükseltti. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
