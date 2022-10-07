Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi

07.10.2022 21:14

Ampute Futbol Milli Takımı'mız 2022 Dünya Kupası'nda Özbekistan'ı Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar finalde Angola ile karşılaşacak.

Ampute Futbol Milli Takımı'mız ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

FİNALDE RAKİP ANGOLA

Vadofone Park'ta binlerce taraftarın desteği altında Özbekistan karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle galibiyete ulaştı.

Türkiye ile Angola arasındaki Dünya Kupası finali 9 Ekim'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak.

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SON DAKİKA: Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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