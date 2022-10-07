Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı'mız ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Vadofone Park'ta binlerce taraftarın desteği altında Özbekistan karşısına çıkan Ay-Yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle galibiyete ulaştı.
Türkiye ile Angola arasındaki Dünya Kupası finali 9 Ekim'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak.
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