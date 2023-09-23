Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

Son Güncelleme: 23.09.2023 22:25

Son dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray kazandı.

KAZIMCAN SAKATLANDI

Karşılaşmaya 11'de başlayan Kazımcan Karataş, 25. dakikada Karzev ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Milli oyuncu maça devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

PERDEYİ ZIYECH AÇTI

44. dakikada Tete'nin sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası dışında topla buluşan Ziyech düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ICARDI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 51. dakikada yıldız golcüsü Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunda farkı 2'ye çıkardı.

DAVINSON SANCHEZ İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı. Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.

DUBOIS FARKI AZALTTI

65'de sahneye çıkan Leo Dubois, topu Muslera'nın yanından ağlara gönderdi ve durum 2-1'e geldi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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