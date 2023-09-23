Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray kazandı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Kazımcan Karataş, 25. dakikada Karzev ile girdiği mücadele sonunda yerde kaldı. Milli oyuncu maça devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
44. dakikada Tete'nin sağ kanattan getirdiği topta ceza sahası dışında topla buluşan Ziyech düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıya etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 51. dakikada yıldız golcüsü Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunda farkı 2'ye çıkardı.
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı. Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.
65'de sahneye çıkan Leo Dubois, topu Muslera'nın yanından ağlara gönderdi ve durum 2-1'e geldi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
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