Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti

25.04.2022 16:04
Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti

Son dakika habere göre Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çağla Salih ve Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çağla Salih ve Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aydın ekibi, Bolu Belediyespor'da forma giyen pasör Çağla Salih ve Mert Grup Sigorta'dan orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i transfer etti.

Kulüp bugün, Galatasaray HDI Sigorta'da forma giyen Sloven orta oyuncu Sasa Planinsec'i kadrosuna kattığını da duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement