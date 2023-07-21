Son Dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. - Son Dakika
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Son Dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.

21.07.2023 23:04

Son dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı
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Son Dakika: Beşiktaş, Jean Onana transferini KAP'a bildirdi. Son Dakika: Beşiktaş, Jean Onana transferini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı. - Son Dakika
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