Son dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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