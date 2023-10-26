Son Dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Havanın oldukça soğuk olduğu Norveç'te yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlı oyuncular, soğuk havadan korunmak için üzerine battaniye almak zorunda kaldı.
Maça iyi başlayan ev sahibinde, 29. dakikada Albert Groenbaek durumu 1-0'a getirdi. Sol kanattan hızla atağa çıkan Amahl Pellegrino pasını verdi. Faris Moumbagna şutunu çekti ve top Albert Groenbaek'in önünde kaldı ve Albert Groenbaek topu ağlara yolladı.
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Norveç ekibi bu kez 58. dakikada Faris Moumbagna ile fark ikiye çıkardı.
63'te sağ kanattan bir anda kontra atağa çıkan Zugelj 40 metre topu sürdü ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fakat gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
88. dakikada sol kanattan hızlı gelen Amahl Pellegrino topu dışarıya çevirdi Albert Groenbaek şutu çekti savunmadan Saltness'in önüne düştü. Saltness düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.
90. dakikada Amir Hadziahmetovic'in uzun pasında kalecisiyle anlaşamayan Brede Mathias Moe topu yanlışlıkla kendi ağlarına gönderdi ve durum 3-1 oldu. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
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