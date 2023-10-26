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Son Dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi

Son Güncelleme: 26.10.2023 23:56

Son dakika: Avrupa'daki temsilcimiz Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

FUTBOLCULAR ÜZERİNE BATTANİYE ALDI

Havanın oldukça soğuk olduğu Norveç'te yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlı oyuncular, soğuk havadan korunmak için üzerine battaniye almak zorunda kaldı.

GROENBAEK PERDEYİ AÇTI

Maça iyi başlayan ev sahibinde, 29. dakikada Albert Groenbaek durumu 1-0'a getirdi. Sol kanattan hızla atağa çıkan Amahl Pellegrino pasını verdi. Faris Moumbagna şutunu çekti ve top Albert Groenbaek'in önünde kaldı ve Albert Groenbaek topu ağlara yolladı.

MOUMBAGNA FARKI AÇTI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Norveç ekibi bu kez 58. dakikada Faris Moumbagna ile fark ikiye çıkardı.

ZUGELJ ATTI AMA OFSAYT

63'te sağ kanattan bir anda kontra atağa çıkan Zugelj 40 metre topu sürdü ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fakat gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

SALTNESS 3-0 YAPTI

88. dakikada sol kanattan hızlı gelen Amahl Pellegrino topu dışarıya çevirdi Albert Groenbaek şutu çekti savunmadan Saltness'in önüne düştü. Saltness düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.

MOE KENDİ KALESİNE ATTI

90. dakikada Amir Hadziahmetovic'in uzun pasında kalecisiyle anlaşamayan Brede Mathias Moe topu yanlışlıkla kendi ağlarına gönderdi ve durum 3-1 oldu. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 yenildi - Son Dakika
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