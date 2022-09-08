Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu

08.09.2022 16:10

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ın transferini resmen açıkladı. 28 yaşındalki kanat oyuncusu 7 sezondur Southampton forması giyiyordu. İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol atan Redmond, 27 de asist yaptı.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Beşiktaş, Nathan Redmond'u kiralık olarak kadrosuna kattı
YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:35:35. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement