Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u renklerine bağladı.
Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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