Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş puanı son dakikalarda kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antep'te oynanan karşılaşma 1--1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada yaşanan pozisyonlardan çok N'Koudou'nun Kitsou'ya attığı kafa konuşuldu.
25. dakikada N'Koudou ve Kitsou arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaşlı N'Koudou, rakibine kafa attı. Hakem Atilla Karaoğlan sarı kart çıkardı. VAR'a davet edilen Karaoğlan kartın rengini değiştirmedi.
Maçta gol perdesi 71. dakikada açıldı. Savunma arkasına atılan pası yakalayıp Welinton'u geçen Figueiredo, köşeye yaptığı vuruşla Gaziantep'i öne geçirdi.
Beşiktaş'ta skoru dengeleyen golü Weghorts kaydetti. 86'da Masuaku'nun arka direği kestiği topa kafa vuruşunu yapan Weghorts, Beşiktaş'ı oyuna ortak eden golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.
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