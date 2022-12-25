Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş puanı son dakikalarda kurtardı - Son Dakika
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Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş puanı son dakikalarda kurtardı

25.12.2022 18:23
Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş puanı son dakikalarda kurtardı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 71. dakikada Joao Figueiredo kaydederken Beşiktaş'ın golü 86. dakika Wout Weghorst'tan geldi. Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 17'ye; Beşiktaş ise 23'e yükseltti. Beşiktaş, ligin 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antep'te oynanan karşılaşma 1--1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada yaşanan pozisyonlardan çok N'Koudou'nun Kitsou'ya attığı kafa konuşuldu.

KIRMIZI ÇIKMADI

25. dakikada N'Koudou ve Kitsou arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaşlı N'Koudou, rakibine kafa attı. Hakem Atilla Karaoğlan sarı kart çıkardı. VAR'a davet edilen Karaoğlan kartın rengini değiştirmedi.

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PERDE 71'DE AÇILDI

Maçta gol perdesi 71. dakikada açıldı. Savunma arkasına atılan pası yakalayıp Welinton'u geçen Figueiredo, köşeye yaptığı vuruşla Gaziantep'i öne geçirdi.

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WEGHORTS EŞİTLEDİ

Beşiktaş'ta skoru dengeleyen golü Weghorts kaydetti. 86'da Masuaku'nun arka direği kestiği topa kafa vuruşunu yapan Weghorts, Beşiktaş'ı oyuna ortak eden golü kaydetti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş puanı son dakikalarda kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş puanı son dakikalarda kurtardı - Son Dakika
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