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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

30.12.2021 22:56
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin TuğralBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 70 Rıdvan Yılmaz), Josef, Atiba (Dk. 70 Pjanic), Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 82 Teixeira), Güven Yalçın (Dk. 82 Larin), Batshuayi (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 70 Rıdvan Yılmaz), Josef, Atiba (Dk. 70 Pjanic), Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 82 Teixeira), Güven Yalçın (Dk. 82 Larin), Batshuayi (Dk. 90+2 Kenan Karaman)

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel (Dk. 53 Pinares), Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 88 Özgür Özkaya), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Kappel (Dk. 88 Eren Erdoğan), Rodriguez (Dk. 78 Deniz Kadah), Ahmed Rayan (Dk. 78 Paixao), Thaciano

Gol: Dk. 61 Atiba (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 60 Thaciano, Dk. 79 Naderi (Altay), Dk. 35 Umut Meraş, Dk. 55 Atiba, Dk. 77 Montero (Beşiktaş)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

15. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Atiba topu kafayla Oğuzhan'ın önüne bıraktı. Oğuzhan'ın bekletmeden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin rakibini geçtikten sonra dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Cihan çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Josef'in yerden vuruşunda, kaleci Cihan meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpasın hemen önünde topu alan Atiba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

66. dakikada Montero'nun hatasıyla topu alan Ahmed Rayan daha müsait durumdaki Rodriguez'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş adını son 16 turuna yazdırdı.

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Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Meraş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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