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Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu - Son Dakika

Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu

20.02.2022 18:49

Son dakika: Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 86-72'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan finali 86-72'lik skorla Anadolu Efes kazandı ve şampiyon oldu.

ANADOLU EFES İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi.

FENERBAHÇE VARLIK GÖSTEREMEDİ

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti.

SON ÇEYREĞE ANADOLU EFES FARKLI GİRDİ

Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62.

TÜRKİYE KUPASI ANADOLU EFES'İN

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi. Anadolu Efes, bu sonuçla kupanın sahibi oldu.

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