Son Dakika | Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare'de - Son Dakika
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Son Dakika | Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare'de

12.07.2022 11:30
Son Dakika | Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare'de

Son dakika haberi... Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesi'nden oyun kurucu Ecem Kazar'ı renklerine bağladı.

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesi'nden oyun kurucu Ecem Kazar'ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, dış transfer çalışmaları çerçevesinde ikinci transferini yaptı. Bordo-Beyazlı ekip, Çankaya Üniversitesi'nden oyun kurucu Ecem Kazar ile her konuda el sıkıştı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son olarak Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve skorer oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Ecem Kazar'ı renklerine bağladı. 2001 doğumlu Ecem Kazar'a yeni sezonda Bordo-Beyazlı forma altında başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Çankaya Üniversitesi, basketbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika | Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare'de - Son Dakika

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