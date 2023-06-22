Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaştı

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki golcünün sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

DZEKO İMZAYA GELİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

SENELİK 4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.

19 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.