Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaştı

22.06.2023 09:21

Edin Dzeko, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki golcünün sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

DZEKO İMZAYA GELİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

SENELİK 4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.

19 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR (6)
  • Suat Aktaş: Daha yaşlı bir golcü yok muydu Ali goç Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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