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Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi

Son Güncelleme: 27.10.2023 18:20

Son dakika: Süper Lig devi Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi - Son Dakika
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