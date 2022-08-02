Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak

02.08.2022 14:15

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Çekya ekibi Slovacko'yu elemesi halinde Austria Wien ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimleri tamamlandı. TSİ 14.00'te başlayan çekim sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Slovacko ile eşleşecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

RAKİP AUSTRİA WIEN

Kura sonucunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Çekya ekibi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turundaki rakibi Avusturya ekibi Austria Wien oldu.

SİVASSPOR'UN RAKİBİ DE BELLİ OLDU

Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanan temsilcimiz Sivasspor'un rakibi ise, İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange eşleşmesinin galibi olacak.

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: 2022 FB si Avrupa ya çok fazla (!) gelir. Bu sene en zorunda (!) şampiyonluk hedefimiz sonra klasımızın altındaki Avrupa ya bakarız!.. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak - Son Dakika
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