Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti

03.09.2022 23:49
Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u Pedro ve King'in golleriyle 2-0 yendi. Geçen hafta Konyaspor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler bu skorla puanını 10 yaptı.

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-laciverliler 2-0 kazandı.

GALİBİYETİ YENİ TRANSFERLER GETİRDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri yeni transferler attı. Dakika 37'de Pedro'nun attığı golle 1-0 önce geçen sarı-lacivertliler, dakika 50'de King'in attığı golle mücadeleyi 2-0 önde tamamladı. Böylece geçen hafta Konyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE PUANINI 10'A YÜKSELTTİ

Mücadeleyi 2 golle kazanan Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Fenerbahçe 18 Eylül'de Alanyaspor'u ağırlayacak. 6 puanda kalan Kayserispor ise 11 Eylül'de evinde Antalyaspor'la oynayacak.

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