Galatasaray, Angelino transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Angelino transferini KAP'a bildirdi

12.07.2023 15:44

Galatasaray, RB Leipzig'den Angelino'nun transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu RB Leipzig'in sol beki Angelino'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANGELINO'NUN MALİYETİ

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların, Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödemesi ve futbolcunun sözleşmesinde ise 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

İstanbul'a gelmek için yola çıkan Angelino, Galatasaray tarafına gönderdiği mesajda, "Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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