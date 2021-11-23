Son Dakika: Galatasaray başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi

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Fenerbahçe'ye Nef Stadı'nda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim ile maç sonu açıklamalarda bulunan başkan Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi.

İşte Disiplin Kurulu sevkleri:

REZAN EPÖZDEMİR DE PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçındaki "Hakareti ve "Tedbire Uymaması" nedeniyle, başkan Burak Elmas ise yalnızca hakaret nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Öte yandan Galatasaray'da yönetici Rezan Epözdemir de derbide talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimlerden oldu.