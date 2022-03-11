Galatasaray'dan TFF'ye Beşiktaş derbisi için erteleme talebi - Son Dakika
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Galatasaray'dan TFF'ye Beşiktaş derbisi için erteleme talebi

11.03.2022 12:50
Galatasaray'dan TFF'ye Beşiktaş derbisi için erteleme talebi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün yazılı başvurusunda şu ifadeler yer adlı, "Sayın Nihat Özdemir, Sizlerin de yakından bildiği üzere, İstanbul'da yaşanan zorlu hava koşulları nedeniyle, uçak seferleri başta olmak üzere ulaştırma faaliyetlerinde çok ciddi problemler yaşanmaktadır. Tahminlere ve uzman görüşlerine göre bu sıkıntıların bugün ve hafta sonu da tüm şiddetiyle devam etmesi beklenmektedir.

Bu sıkıntılar ışığında; 10 Mart 2022 Perşembe gecesi, İspanya'da Barcelona FC ile Avrupa Ligi Son 16 Turu Müsabakası'na çıkan takımımızın İstanbul' dönüşü ile ilgili takvim ve yol haritası hala netleştirilememiştir. Bugün saat 11: 00 itibarıyla, takımımızı taşıyacak uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi konusu halen kabul edilmemiştir. Halihazırda ilgili hava yolu ve havalimanı yetkilileriyle İzmir'e dönüş planları üzerinde görüşmeler devam etmektedir.Doğal afet şartlarının yaşandığı, okulların resmi olarak iki gün tatil edildiği, çok sayıda kamu görevlisinin idari izinli sayıldığı bugünlerde TFF aynı zamanda 2. ve 3. Lig maçlarının mücbir sebep nedeniyle ertelenmesini karara bağlamış durumdadır.Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini elde etme arifesinde, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz bu dönemde, biraz önce belirttiğimiz ve tamamı bizim kontrolümüz dışında olan gelişmeler nedeniyle, Süper Lig'de bir sonraki maçımız olan Beşiktaş mücadelesine antrenman yapmadan çıkma olasılığımız çok yüksektir.Öte yandan, Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Avrupa Ligi'nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımıza paha biçilemez katkılar sunacağı, Türk futbolunun geleceğini aydınlatacağı, tüm milletimize büyük umut, güven ve moral vereceği ortadadır. Bu ülkede sporun birleştirici gücüne inanan milyonlarca kişi için, Galatasaray'ın çevrek final ve olası final yolculuğu tüm taraftarlık duygularının ve renk sevdalarının ötesinde, uzun yıllardır özlediğimiz, hayalini kurduğumuz milli bir başarıdır.Bu nedenle, Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan TFF'ye Beşiktaş derbisi için erteleme talebi - Son Dakika


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