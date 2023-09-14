Son Dakika: Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son Dakika: Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP\'a bildirdi
Son Güncelleme: 14.09.2023 21:37

Son dakika: Süper Lig devi Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek.

Transfer çalışmalarına son günlerde de devam eden ve yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Alman devi Bayern Münüh ile Eyüp Aydın transferinde anlaşmaya vardı

KAP GELDİ

Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

BU GECE GELİYOR

Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 23.00'de İstanbul'a gelecek.

240 EURO MAAŞ ALACAK

Eyüp Aydın 2023/24 sezonunda 240 bin euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50 bin euro da imza parası alacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bayern Münih, Galatasaray, Eyüp Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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