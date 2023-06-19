Gökhan Gönül futbolu bıraktığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gökhan Gönül futbolu bıraktığını açıkladı

19.06.2023 14:54

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Gökhan Gönül, futbolu bıraktı. Gönül yaptığı açıklamada, " Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi sağ beklerden olan Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koydu. Gönül, kramponları astığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ilan etti.

"EN SAMİMİ HALİMLE SİZLERE VEDA ETMEK İSTEDİM"

Gökhan Gönül yaptığı açıklamada, "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki Hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım… Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun. Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim.

"YENİDEN GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

En özel teşekkürü, sona sakladım. Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle… Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Gökhan Gönül futbolu bıraktı
YORUMLAR (1)
  • Suat Aktaş: Darısı Caner Erkin'in başına Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

Gökhan Gönül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökhan Gönül futbolu bıraktığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
14:36 AK Partili Vekil: Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir
14:32 Eski bakanın af iddiasına, AK Partili Ensarioğlu'ndan yanıt geldi: Genel af değil ancak bir af çalışması var
14:12 Gökhan Gönül futbolu bıraktığını açıkladı
14:08 Son Dakika: Gökhan Gönül futbolu bıraktı
14:01 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı
14:00 Liseli Seyithan'ın öldüğü parke taşlı saldırı kamerada
13:57 Türk-İş'in açıklamasına damga vuran "500 dolar" detayı! İddialar resmen doğrulandı
13:58 Liseli genci öldüren parke taşlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
13:57 Fenerbahçe, Montella iddialarını yalanladı
13:53 Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile ilgili çıkan haberleri yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 15:20:51. #1.12#
SON DAKİKA: Gökhan Gönül futbolu bıraktığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement