Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor

11.05.2022 11:25
Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; gençlerin kendi semtlerinde rahatlıkla ve güvenle spor yapabilmeleri amacıyla hem şehre yeni spor sahaları kazandırıyor hem de mevcut olanları yeniliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; gençlerin kendi semtlerinde rahatlıkla ve güvenle spor yapabilmeleri amacıyla hem şehre yeni spor sahaları kazandırıyor hem de mevcut olanları yeniliyor.

"Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli"ni hayata geçirerek gençlerin; enerjisini ve potansiyelini doğru değerlendirebilmeyi, şehri uluslararası gençlik çalışmaları konusunda bir merkez haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik merkezlerinden spor tesislerine, bölgenin en büyük kütüphanesinden Espor Tesisine, teknoloji ve girişimcilik zirvelerinden kariyer buluşmalarına kadar gençlere yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bulundukları semtte rahatlıkla spor yapabilmeleri amacıyla hem mevcut semt spor sahalarını yeniliyor hem de yenilerini kazandırıyor.

Spor sahaları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla semt spor sahaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla; gençlerin daha iyi vakit geçirebilmesi ve spor aktivitelerini artırmak için planlamış olan park alanlarında, okul bahçelerinde, sahil düzenlemelerinde yapılan tespitler sonucunda il genelinde 2019 yılından bu yana; 19 adet yeni semt spor sahası inşa edildi. Bunun yanı sıra il genelinde mevcut 11 adet saha zemininden potasına ve kalesine kadar yenilerek gençlerin kullanıma açıldı. - BALIKESİR

Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor
Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor
Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor
Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor
Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor
Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediye, enerjisini güneşten alacak Büyükşehir Belediye, enerjisini güneşten alacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara 'medya okuryazarlığı' eğitimi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara 'medya okuryazarlığı' eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Trabzonspor taraftarı Demet Akalın'dan kutlamalarda eşofman giymesini istedi, Akalın'dan "geri verdim" cevabı geldi
11:27 Vladimir Zelenski'nin ordusu vatan hainlerinin peşine düştü! Belediye meclis sekreteri operasyonla yakalandı
11:23 Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Göçmenlerle ilgili tartışmaya Akşener de dahil oldu! 2053 yılı için paylaştığı rakam endişe verici
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement