Son dakika haber... EBK'dan bir transfer daha

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Elazığ İl Özel İdare, Antalya GSK'dan Selin Öztekin'i renklerine bağladı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü (EBK) transfer çalışmalarına devam ediyor. Bölgesel Lig'de 3'te 3 yapan EBK, pazar günü sahasında oynayacağı Giresun Belediyesi maçı öncesinde kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bordo-beyazlılar son olarak TKBL'de Antalya GSK forması giyen Selin Öztekin'i renklerine bağladı. 1.84 boyunda ve 4 numara pozisyonunda oynayan Selin Öztekin'in lisans işlemleri tamamlanırken, tecrübeli oyuncunun pazar günü oynanacak olan Giresun Belediyespor maçında forma giymesi bekleniyor. - ELAZIĞ