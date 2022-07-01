Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti

01.07.2022 12:34
Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti

Son dakika habere göre YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ağrı 1970'de forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Yılmaz'ı renklerine bağladı.

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ağrı 1970'de forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Yılmaz'ı renklerine bağladı.

Futbola Kardemir Karabükspor'da başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor altyapısının ardından sırasıyla Etimesgut Belediyespor, Kozanspor FK ve son olarak Ağrı 1970 Spor'da top koşturdu. Geçen sezon Ağrı temsilcisinde 29 maçta forma giyen genç futbolcu 1 kez gol sevinci yaşadı.


- Aydın
YORUMLAR
500
Somaspor'a gurbetçi takviye Somaspor'a gurbetçi takviye
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kaan Yılmaz, Efeler, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement