Futbola Kardemir Karabükspor 'da başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor altyapısının ardından sırasıyla Etimesgut Belediyespor, Kozanspor FK ve son olarak Ağrı 1970 Spor'da top koşturdu. Geçen sezon Ağrı temsilcisinde 29 maçta forma giyen genç futbolcu 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti - Son Dakika

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