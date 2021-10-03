Son dakika haber! Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara, İzmir ve İstanbul'un ev sahipliği yaptığı müsabakaların ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor, Arkas Spor, Yeni Kızıltepespor, Halkbank ve Spor Toto adlarını çeyrek finale yazdırdı.

2020-2021 sezon sıralamasına göre birinci olan Ziraat Bankkart ile ikinci bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, organizasyona direkt çeyrek finalden katılım hakkı elde etmişti.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları ise şöyle oldu:

A Grubu Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor: 0-3 A Grubu Galatasaray HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1 B Grubu Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor: 3-2 B Grubu Arkas Spor-Altekma: 3-0 C Grubu Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0 C Grubu Halkbank-Spor Toto: 3-0

Son Dakika

45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi

Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler

12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak

3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak

İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi

Genç kızın cesareti hayran bıraktı! Canı pahasına da olsa hırsızlara karşı koydu