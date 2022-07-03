Son dakika haber... Formula 1'de korkutan kaza - Son Dakika
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Son dakika haber... Formula 1'de korkutan kaza

03.07.2022 18:00
Son dakika haber... Formula 1'de korkutan kaza

Son dakika spor haberine göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si, ciddi bir kazayla başladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si, ciddi bir kazayla başladı.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarışının ilk turunda, Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçları kazaya karıştı.

Kazada Zhou'nun ters dönerek kum havuzuna sürüklenen aracı, taklalar atarak bariyerleri aştı. Tribünlere çarpan araç ancak bu şekilde durabildi. Kazanın ardından yarış durduruldu.

Uzun uğraşlar sonucu aracından çıkarılarak sağlık merkezine götürülen Çinli pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
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Dünya, Formula 1'deki kazayı konuşuyor! Halo sistemi ünlü pilotun hayatını kurtardı Dünya, Formula 1'deki kazayı konuşuyor! Halo sistemi ünlü pilotun hayatını kurtardı Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Büyük Britanya, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Formula 1'de korkutan kaza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Formula 1'de korkutan kaza - Son Dakika
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