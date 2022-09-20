SPOR Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye'de tecrübe kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye'de tecrübe kazanıyor

20.09.2022 14:07

Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye'de tecrübe kazanıyorMustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)- Mersin'de kurulan futbol akademisi için kente gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, İtalyan teknik adamların Türkiye'de tecrübe kazandığını söyledi.

Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye'de tecrübe kazanıyor

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)- Mersin'de kurulan futbol akademisi için kente gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, İtalyan teknik adamların Türkiye'de tecrübe kazandığını söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Mersin'de kurulan akademisinin tanıtımı gerçekleştirmek için kente gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, akademide eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Mersin Stadyumunda gerçekleştirilen buluşmada Zanetti, çocuklarla antrenman yaptı. Zanetti'yi karşılarında gören çocuklar ve tribünde oturan veliler ise büyük heyecan yaşadı. Antrenmanın ardından çocuklar Zanetti ile fotoğraf çektirebilmek için birbiri ile yarıştı. Efsane futbolcu çocuklarla tek tek fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

Programın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Zanetti, Türkiye'de görev alan İtalyan teknik adamlar Farioli, Montella ve Pirlo'nun tecrübe kazandığını, performanslarını izleyeceklerini söyledi. Türkiye liginin önemli bir lig olduğunu kaydeden Zanetti, ligi yakından takip ettiğini belirtti.

"EMRE VE OKAN'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

İnter'den eski takım arkadaşları olan Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'la hala görüştüğünü kaydeden Zanetti, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İnter'de çok güzel anılarımız oldu hala görüşüyoruz kendileriyle. Türkiye'de başarılı olmalarını diliyorum" dedi.

"ICARDI BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİ"

Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den (PSG) Galatasaray'a transfer olan eski İnterli futbolcu Mauro İcardi'nin büyük bir kulübe geldiğini dile getiren Zanetti, "Başarılı bir futbolcu ama yeni geldi, şu an için bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.

"HAKAN'IN PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ"

Geçtiğimiz sezon İnter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun olduklarını ifade eden Zanetti, şunları söyledi: "Hakan Çalhanoğlu'ndan çok memnunuz. İyi oynuyor. Büyük bir oyuncu, iyi bir insan."

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Zanetti, Mersin'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu aktardı. (DHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat mesaisi başladı Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat mesaisi başladı Esenyurt Belediyesi, Avrupa Yakası'nın En Büyük Kaykay Parkını 24 Eylül'de Açıyor Esenyurt Belediyesi, Avrupa Yakası'nın En Büyük Kaykay Parkını 24 Eylül'de Açıyor
Kaynak: DHA

Javier Zanetti, Türkiye, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye'de tecrübe kazanıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:13:28. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Javier Zanetti: İtalyan teknik direktörler Türkiye'de tecrübe kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement