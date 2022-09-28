Son dakika haberi... 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı

28.09.2022 21:56
Son dakika haberi... 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı

Son dakika haber: SALON: AnkaraHAKEMLER: Can Mavisu, Erşan Kartal, Hüseyin ÇelikFENERBAHÇE BEKO: Motley 4, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 6, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Nigel Hayes-Davis 13, Pierre 6, Guduric 10, Calathes 7ANADOLU EFES: Beaubois 11, Doğuş Balbay, Micic 16, Clyburn 14, Akif...

SALON: Ankara

HAKEMLER: Can Mavisu, Erşan Kartal, Hüseyin ÇelikFENERBAHÇE BEKO: Motley 4, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 6, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Nigel Hayes-Davis 13, Pierre 6, Guduric 10, Calathes 7ANADOLU EFES: Beaubois 11, Doğuş Balbay, Micic 16, Clyburn 14, Akif Egemen Güven, Egehan Arna, M'Baye 8, Zizic 221'İNCİ PERİYOT: 15-23İLK YARI: 23-423'ÜNCÜ PERİYOT: 36-5436'ncı Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek kupayı kazanan taraf oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası büyük heyecana sahne oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 71-62 üstünlükle ayrılan Anadolu Efes, 13'üncü kez kupanın sahibi oldu.Karşılaşmaya Anadolu Efes etkili başladı. Peş peşe sayılar bulan Anadolu Efes, ilk molaya 13-4 önde girdi. Pota altındaki etkili oyununu ve orta mesafe şutlarındaki isabetini sürdüren Anadolu Efes, ilk periyotu 23-15 önde kapattı. 2'nci periyotta daha etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, aldığı savunma ve hücum ribaundlarının etkisiyle durumu 25-20'ye getirdi. Ancak Anadolu Efes, vites yükselterek Ante Zizic'in etkili oyunu ve üst üste elde ettiği sayılarla farkı açtı ve 2'nci periyotta durumu 42-23'e getirerek ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.Anadolu Efes 3'üncü periyotta da üstün oyununu sürdürdü. Periyodun son dakikalarına 50-31 üstün giren lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 54-36 önde kapattı. Mücadelenin son periyodu iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Fenerbahçe Beko bu periyotta pota altındaki etkili oyunuyla sayılar bulmasına rağmen Anadolu Efes farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe Beko kazandığı savunma ribaundları ile yakaladığı hızlı hücumlarda üst üste sayılar buldu ve skoru 66-60'a kadar getirdi. Aradolu Efes üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmayı 71-62 kazanarak 13'üncü kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİÖte yandan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan müsabakayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

- Ankara
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Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Erşan Kartal, Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 36'ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı - Son Dakika
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