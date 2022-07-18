Son dakika haberi! Boluspor, transferlere devam edecek - Son Dakika
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Son dakika haberi! Boluspor, transferlere devam edecek

18.07.2022 19:43

Son dakika haber... - Boluspor, transferlere devam edecek Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz" Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "2 tane daha oyuncu almayı düşünüyoruz.

- Boluspor, transferlere devam edecek

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "2 tane daha oyuncu almayı düşünüyoruz. Biri santrafor, diğeri stoper olabilir" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde kendi tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla sezona hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, yapacağı son 3 hazırlık maçıyla lige hazır şekilde başlamak istiyor.

"Yoğun idmanlar yapıyoruz"

Fiziksel olarak yoğun antrenmanlar yaptıklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Sezon başı fiziksel anlamda ciddi yüklenmeler yapıyoruz antrenmanlarda. Oyuncularda da fazlasıyla hissediyoruz. 2 maç oynadık. Bu idmanları yaparken, maç oynamak kolay bir şey değil. Bandırmaspor'la oynadığımız maçta bana göre oldukça tatminkar bir takım vardı. Skor çok önemli değil ama oyun bizim için tatminkardı. Daha sonra oynadığımız Kasımpaşa bizim sıkletimiz olmayan bir takım ama sert bir takımla oynadık. Takım orada da iyi sinyaller verdi. İnşallah bunu devam ettireceğiz" dedi.

"Güzel bir takım izletmek istiyoruz"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Karafırtınalar, "Bir çok transfer yaptık. Kaleci, stoper, sol bek, ön tarafa; santrafor ve orta sahaya oyuncu aldık. Yeni bir takım kuruyoruz. Kolay değil. Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 2 tane daha oyuncu almayı düşünüyoruz. Biri santrafor, diğer stoper olabilir. Daha önce burada oynamış olan bir kanat oyuncusuyla da ilgileniyoruz. İnşallah onun da transfer haberini veririz. Güzel bir takım ve oyun izletmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.

Sezon başlayana kadar hazırlık maçları da yapacaklarını söyleyen Karafırtınalar, "21'inde bir tane oynayacağız. 29'un da oynayacağız. Belki bir de ayın 5'inde oynayabiliriz. Ondan sonra lige hazır bir şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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