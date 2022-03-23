Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı

23.03.2022 18:45
Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı

Son dakika haberlerine göre Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Çaycumaspor kendi sahasında konul ettiği Çaydeğirmeni Belediyespor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Çaycumaspor kendi sahasında konul ettiği Çaydeğirmeni Belediyespor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmada goller dakika 4, 65 ve 90+1'de geldi.

Çaycumaspor Şehir Stadında oynanan Play-Off maçında Çaycumaspor, Çaydeğirmeni Belediyespor'u konuk etti. İlk yarıda her iki takım muhteşem performans sergiledi. Çaycumaspor futbolcusu Mustafa Sağlam'ın attığı ilk golle ilk yarı Çaycumaspor'un üstünlüğü ile kapandı.

İkinci yarıda ise Çaycumaspor rakip takıma sahada nefes aldırmadı. Ancak maçın 65. dakikasında Çaydeğirmeni Belediyespor eşitliği sağlayarak durumu 1-0'dan 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın süresi tamamlandıktan sonra 6 dakikalık uzatma dakikalarında Çaydeğirmeni Belediyespor ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda takımdan bir futbolcu topu kendi kalesine atması sonucunda Çaycumaspor 2-1 öne geçti. Uzatma dakikaların sonlarına doğru Çaydeğirmeni Belediyespor'dan 41 numaralı oyuncu çift sarı ve kırmızı kart görmesinin ardından Çaydeğirmeni Belediyespor sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşma Çaycumaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile kapandı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı
Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı
Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı
Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı

YORUMLAR
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Kadınlar 1. Voleybol Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Antalya Muratpaşa Belediyespor: 2 Kadınlar 1. Voleybol Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Antalya Muratpaşa Belediyespor: 2 O köy referanduma gidecek O köy referanduma gidecek

Çaydeğirmeni, Amatör Lig, Zonguldak, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÇaycumasporÇaydeğirmeni Belediyespor karşılasmasında 2-1'lik üstünlüğü ile kazandı - Son Dakika
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