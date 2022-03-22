Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak

22.03.2022 11:16
Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak

Son dakika haberler: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, 25-27 Mart'ta Edirne'de düzenlenecek.

Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, 25- 27 Mart'ta Edirne'de düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorilerinde 400'e yakın sporcu yarışacak.

26 Mart Cumartesi günü yapılacak eleme turlarında her bir yarışmacı 18 metreye toplam 35 ok atacak. Yapılacak sıralama sonrası çeyrek final, yarı final ve finalde yarışacak sporcular ve takımlar belirlenecek.

27 Mart Pazar günü final atışları sonrası kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alacak sporcu ve takımlar için madalya töreni düzenlenecek.

YORUMLAR
500
'Seçimi Kazanırız Ama Türkiye'yi Kaybedebiliriz' 'Seçimi Kazanırız Ama Türkiye'yi Kaybedebiliriz' TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu

27 Mart, Türkiye, Okçuluk, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement