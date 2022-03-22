Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak - Son Dakika

Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, 25- 27 Mart'ta Edirne'de düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorilerinde 400'e yakın sporcu yarışacak.

26 Mart Cumartesi günü yapılacak eleme turlarında her bir yarışmacı 18 metreye toplam 35 ok atacak. Yapılacak sıralama sonrası çeyrek final, yarı final ve finalde yarışacak sporcular ve takımlar belirlenecek.

27 Mart Pazar günü final atışları sonrası kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alacak sporcu ve takımlar için madalya töreni düzenlenecek.