Hakan Keleş: "Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz" - Son Dakika
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Hakan Keleş: "Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz"

05.03.2022 19:11

- Hakan Keleş: "Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Önümüzde Gaziantep maçı var. Çok önem arz ediyor.

- Hakan Keleş: "Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz"

RİZE - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Önümüzde Gaziantep maçı var. Çok önem arz ediyor. Onu da kazandığımız zaman, hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, maçın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında rakipleri ile arasındaki puan farkını yükselterek düşme potasından uzaklaştıklarını dile getirdi. Keleş, "İki hafta inanılmaz rakiplerimizle oynadık ve 6 puan çıkarttık. Bizim için bu durum çok iyi. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum ama duran toptan yediğimiz gol biraz bizi sıkıntıya soktu. Ama ikinci devrenin başlangıcıyla kazandığımız 2 golle 2-1 öne geçtik. Sonlara doğru rakibin uzun toplara biraz baskı etmemize rağmen sonuç almasını bildik. Oyuncuların performansından memnunum. Böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek çok iyi ama önümüzde Gaziantep maçı var. Çok önem arz ediyor. Onu da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz. Rizespor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Onlar da mücadele ettiler. Kazanmak istediler ama biz daha yakın taraftık. Kazandığımız için mutluyuz. Onlara da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş: Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz
Hakan Keleş: Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz
Hakan Keleş: Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz

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Giresunspor, Hakan Keleş, Gaziantep, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Keleş: "Gaziantep maçını da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz" - Son Dakika
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