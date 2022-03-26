Son dakika haberleri! Lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi

26.03.2022 10:28
Son dakika haberleri! Lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi

Bir son dakika haberine göre Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu 17. hafta müsabakaları sona ererken, lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu 17. hafta müsabakaları sona ererken, lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazandı.

Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 17. hafta müsabakasında Bilecikspor, deplasmanda Kürespor'u 3-1 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi Kürespor, maçın 17. dakikasında 1-0 öne geçti. Maçın 32. dakikasında Bilecikspor bir korner atışı kazandı. Ceza sahasına yapılan ortayı U16 oyuncusu olan ilk defa A Takım ile maça çıkan Baran Özdemir düzgün kafa vuruşuyla durumu 1-1'e getirdi. Maçın 41. dakikasında Volkan Tümok, Bilecikspor'un ikinci golünü attı. Maçın 64. dakikasında Salih Yıldız Bilecikspor'un üçüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, Bilecikspor puanını 49'a çıkarak liderliği sürdürdü. - BİLECİK

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Amatör Lig, Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Lider Bilecikspor geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi - Son Dakika


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