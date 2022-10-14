Son dakika haberleri | TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti

14.10.2022 14:41
Son dakika haberleri | TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti

Bir son dakika haberine göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Deon Thompson'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Deon Thompson'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisi, geçen sezonu İspanya takımlarından Casademont Zaragoza'da geçiren 34 yaşındaki Thompson ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Alba Berlin, Bayern Münih, Hapoel Jerusalem, Kızılyıldız, San Pablo Burgos, Zalgiris Kaunas ve Unicaja Malaga gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan 2 metre 4 santimetre boyundaki Thompson, Türkiye'de de Galatasaray forması giydi.

Basketbola ABD'de başlayan ve Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın formasını giyen Deon Thompson, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Zaragoza, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | TOFAŞ, pivot Deon Thompson'ı transfer etti - Son Dakika

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