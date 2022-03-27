Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

27.03.2022 22:55
Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Son dakika spor haberi: Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Kadınlar Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak toplam attıkları 861 puanla takım kategorisinde Avrupa rekorunu da kırarak 2. sıralama müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Milli sporcular, 2. sıralama müsabakasında toplam attıkları 564 puanla müsabakayı 6. sırada bitirdi.

10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Tavşan toplam attıkları 872 puanla Avrupa rekorunu egale ederek 2. sıralama müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

2. sıralama müsabakasında toplam 576 puan atan milli sporcular 3. sırada çıktıkları bronz madalya maçında yarışarak müsabakayı 4. sırada tamamladı.

10 Metre Havalı Tüfek Büyük Erkekler Takım müsabakasında yarışan milli sporcular Ömer Akgün, Mert Nalbant ve Yusuf Karabina toplam attıkları 925,8 puanla sıralama müsabakasını 10. sırada bitirdi.

10 Metre Havalı Tüfek Büyük Kadınlar Takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Gülşen Delen, Şeymanur Koca ve Elif Duygu Eren Kotoş toplam attıkları 931,5 puanla 16. sırada tamamladı.

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Son dakika haber: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Son dakika haber: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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