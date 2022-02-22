Son dakika! İş kazası sonucu bacağını kaybeden halterci Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanda çalışırken düşen tomrukla yaralanan ve sol bacağı diz hizasından kesilen Hakan Dağ, 7. Powerlifting Şampiyonsı'nda kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl şubat ayının ikinci haftasında düzenlenen Türkiye Güç Şampiyonası'nda PAÜ personeli Hakan Dağ'ın 74 kiloda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi olduğu kaydedildi.

İstanbul Yenisahra Kongre Merkezi'nde bu yıl 14-22 Şubat'ta 7'incisi düzenlenen şampiyonaya ülkenin dört bir tarafından sporcunun katıldığı belirtilerek, "Sporcular deadlift, squat ve bench press kategorilerinde kıyasıya mücadele ederek güçlerini gösterdi. PAÜ personeli Sporcu, Hakan Dağ, 74 kiloda yarıştığı bench-press kategorisinde 140 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağ, elde ettiği altın madalyadan dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ve kendisine her zaman destek veren ailesi ve üniversite yönetimine teşekkür etti.???????