Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika

Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu.

Son Dakika: İsmail Kartal\'dan şaşırtan tercihler! Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11\'ler belli oldu.
Son Güncelleme: 24.09.2023 19:11

Son dakika: Trendyol Süper Lig'de haftanın sonucu merak edilen mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

ALANYASPOR'UN DURUMU

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor; Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercihler! Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
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