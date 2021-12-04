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Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı - Son Dakika

Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

04.12.2021 22:09
Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

Son dakika haberler... Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünü 2-1 mağlup etti.

Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünü 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Kayseri Emar Grup FK ile Talasgücü Belediyespor ligin 6.haftasında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan zorlu doksan dakika sonunda kazanan 2-1'lık sonuçla Talasgücü Belediyespor ldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Muhammed Abbas Onay xx, Baran Can Durmuş xx, Orhun Aydın Duran xx

Kayseri Emar Grup FK: Erman Sarı x, Gökhan Açıkgöz xx, Murat Demirezen xx, Ercan Çiftçi xx, Onur Kaya xx, (M Furkan x dk 82), İsmail Bulu xx, Tolga Yıldız x, (Halil Karataş dk 63), Çağatay Polatdemir xx, Hakan Albayrak x, Emre Erol xx, Halil Akhan x

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xx, Osman Buğra xxx, (Furkan Camcı x dk 90+2), Ramazan Taş xx, (Berkay Yılmaz x dk 87), Adem Hakan xx, (Muzaffer İlhan x dk 81), Canberk Soykuvvet xxx, Muhammet Özdemir xx, (Gökalp Kayha x dk 81), Uğurcan Gülay xxx, Ahmet Aydın xxx, Tayfun Yanar xxx, Emrah Turan xxx, (Mustafa İlkay Kartal x dk 90+2), Yusuf Kılıç xxx

Goller: İsmail Bulut dk 20 (Kayseri Emar Grup FK) Tayfun Yanar dk 36, Muhammet Özdemir (penaltı) dk 71 (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Hakan Albayrak dk 60 (Kayseri Emar Grup FK) - KAYSERİ

Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı
Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı
Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı
Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

Mustafa Kemal Atatürk, Amatör Lig, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı - Son Dakika Spor


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