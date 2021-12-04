Son Dakika | Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

Son dakika haberler... Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübünü 2-1 mağlup etti.

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