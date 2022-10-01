SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler - Son Dakika
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SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

01.10.2022 20:21

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinlerİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Trabzonspor'a 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Penaltı sonrası maçın seyrinin değiştiğini belirten Gözbaşı, 'Zorlama bir penaltı ile maçın seyri değişti. 3-4 senedir Trabzonspor maçına verilmeyen bir ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde hakem kendini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Ama bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler' diye konuştu.

ASBAŞKAN ALİ ÇAMLI: KAYSERİSPOR'UN HAKKI GASP EDİLMİŞTİR

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise 'Kayserispor büyük bir özveri ile buraya geliyor ama maalesef yanlış bir düdük çalındı. Bence penaltıdan önce faul vardı ama hakem direkt penaltı çaldı. Galatasaray maçında yanlış sarı karta nasıl cezalar veriliyorsa bugün de bu maçın hakemleri değerlendirilmeli. Bir hakem 4 sene sonra Trabzonspor maçına veriliyorsa ve bu bizim maçımız ise onu da TFF kendi değerlendirecek. Ben Ümit Öztürk'ün asla art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama baskı altında kaldığını hepimiz gördük. Bugün bu kadar güzel oyun oynayan Kayserspor'un hakkı gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler - Son Dakika

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