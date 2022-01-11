Son Dakika: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

GALATASARAY'DAN KONYASPOR'A TRANSFER OLMUŞTU

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara- Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

ARAÇTA YALNIZ SEYAHAT EDİYORDU

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2020'DE GALATASARAY'DAN AYRILDI

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan 27 yaşındaki Ahmet Çalık, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon TL ödeyerek fesheden başarılı oyuncu, Konyaspor'a imza attı.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kariyerindeki başarılı performansıyla bir dönem A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Çalık, ay-yıldızlı formayı 8 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 1 kez rakip ağları sarstı.